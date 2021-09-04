Вон с работы! Тренер "акул" ушел в отставку из-за невозможности вакцинироваться

44-летний канадский тренер американского клуба НХЛ Сан-Хосе Шаркс Роки Томпсон стал жертвой новых правил сильнейшей хоккейной лиги мира

Роки Томпсон оказался безработным / Фото: Getty Images

Роки Томпсон ушел с должности ассистента главного тренера хоккейного клуба Сан-Хосе Шаркс по необычной причине.

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Определенные медицинские противопоказания, которые не раскрываются, не позволяют ему получить вакцину от COVID-19.

А без вакцинации коуча "акул" не допускают к работе в НХЛ.

Замкнутый круг!

"В соответствии с новыми протоколами лиги мне не разрешено исполнять свои обязанности в тренерском штабе Шаркс в настоящее время. У меня не будет никаких дальнейших комментариев по этому поводу", – сказал Томпсон, слова которого приводит Toronto Sun

Отметим, что в протоколах НХЛ на сезон-2021/2022 появился пункт, в котором указано, что любой человек, чья работа подразумевает нахождение на расстоянии менее 3,65 метра от хоккеистов, должен быть вакцинирован от COVID-19.

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Ранее мы писали, что из-за проблем со здоровьем завершил карьеру лучший кипер НХЛ.

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