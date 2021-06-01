Такого провалу хокей ще не знав: Швеція – в найбільшому прольоті в історії

Збірна Швеції, котра 11 разів вигравала світову хокейну першість, в Ризі-2021 навіть не змогла вийти з групи, чого з нею ніколи раніше не траплялося

Збірна Швеції з хокею / Фото: Reuters

Такого хокей ще не знав. Вперше за час проведення чемпіонатів світу збірна Швеції не зуміла вийти з групи.

Це стало зрозуміло після того, як напередодні "Тре Крунур" програли в Ризі в серії буллітів 2:3 команді Олімпійського комітету Росії та посіли лише п'яте місце у своїй вісімці, пропустивши до 1/4 фіналу ОКР, Швейцарію, Словаччину і Чехію.

Зазначимо, що Швеція є 11-разовим чемпіоном світу, 19 разів вигравала "срібло", а також має 17 бронзових нагород.

І тут – таке фіаско на світовій першості в Латвії.

"Нашим завданням було тільки "золото", а зараз ми сидимо тут і навіть не вийшли до чвертьфіналу... Звісно, це великий провал для нас", – журиться форвард шведської команди Віктор Олофссон

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Проте, не дивлячись на провал в Ризі, в Федерації хокею Швеції вже заявили, що Юхан Гарпенлев залишиться головним тренером команди.