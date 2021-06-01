Такого провала хоккей еще не знал: Швеция – в самом большом пролете в истории

Сборная Швеции, 11 раз выигрывавшая мировое хоккейное первенство, в Риге-2021 даже не смогла выйти из группы, чего с ней никогда ранее не случалось

Сборная Швеции по хоккею / Фото: Reuters

Такого хоккей еще не знал. Впервые за время проведения чемпионатов мира сборная Швеции не сумела выйти из группы.

Это стало понятно после того, как накануне "Тре Крунур" проиграли в Риге по буллитам 2:3 команде Олимпийского комитета России и заняли лишь пятое место в своей восьмерке, пропустив в 1/4 финала ОКР, Швейцарию, Словакию и Чехию.

Отметим, что Швеция является 11-кратным чемпионом мира, 19 раз выигрывала "серебро", а также имеет 17 бронзовых наград.

И тут – такое фиаско на мировом первенстве в Латвии.

"Нашей задачей было только "золото", а сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас", – сокрушается форвард шведской команды Виктор Олофссон

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Тем не менее, несмотря на провал в Риге, в Федерации хоккея Швеции уже заявили, что Юхан Гарпенлев останется главным тренером команды.