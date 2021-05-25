На ЧМ по хоккею война флагов. Власти Риги побеждают Международную хоккейную федерацию

В Риге поснимали флаги Международной федерации хоккея. Об этом распорядился мэр города Мартиньш Стакис. Война флагов уже продолжается второй день.
Вчера Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".
Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.
Это возмутило президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля. Чиновник призвал вернуть государственные флаги на место, либо убрать знамена ИИХФ с общего флагштока участников чемпионата мира.
"Президент ИИХФ Фазель потребовал, чтобы красно-белые флаги свободной Беларуси были заменены на прежние. Если бы мы отказались, пришлось бы снять флаги ИИХФ. Каждый выбирает свой путь – свободного народа или кровожадного диктатора. Мы снимаем флаги ИИХФ", – заявил Стакис.
Читайте также: Россия грозится покинуть чемпионат мира по хоккею в Риге. Депутат назвал причину
IIHF prezidents prasa atjaunot Rg iepriekjos karogus baltsarkanbalto Balkrievijas brvbas karogu viet. Citdi pieprasa noemt IIHF karogus. Katram jizvls puse brvbu alkstoa tauta, vai asiains diktators. Pc Fzela kunga lguma, noemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL— Mrti Stais (@MStakis) May 25, 2021