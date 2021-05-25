Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Россия грозится покинуть чемпионат мира по хоккею в Риге. Депутат назвал причину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 14:30
Копировать ссылку
Власти Риги заменили государственные флаги Беларуси и России, что может стать причиной бойкота мирового первенства со стороны этих стран
Флаг России заменили в центре Риги
Флаг России заменили в центре Риги

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев не исключил бойкота сборной России чемпионата мира по хоккею в Риге. Вчера власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.

Кроме того, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".

В тренде

"Вся провокация с флагами – это политическое действие. Спорт не должен быть заложником политических игрищ. А мы видим сейчас, что маленькая, бедная и красивая страна Латвия, куда мы любили приезжать как в одну из республик СССР, сейчас своим поведением отвернулась от соседей. Нам нужно было развивать совместно туризм и другие направления, но они заигрывают с Западом, чтобы получить кредиты и возможность существовать. У них половина населения уехала в Европу. В рамках проведения ЧМ не должно быть никаких политических действий, – цитирует Свищева СЭ. – Необходимы санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения – это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать".

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять