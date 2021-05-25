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Росія погрожує покинути чемпіонат світу з хокею у Ризі. Депутат назвав причину

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 травня, 14:30
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Влада Риги замінила державні прапори Білорусі та Росії, що може стати причиною бойкоту світової першості з боку цих країн
Прапор Росії замінили в центрі Риги
Прапор Росії замінили в центрі Риги

Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев не виключив бойкоту збірною Росії чемпіонату світу з хокею в Ризі. Вчора влада латвійської столиці вирішили застосувати рішення антидопінгового агентства і повісила прапор олімпійського комітету Росії замість державного.

Крім того, мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич зняли червоно-зелений прапор Білорусі і вивісили опозиційний з гербом "Погоня".

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"Вся провокація з прапорами – це політична дія. Спорт не повинен бути заручником політичних ігрищ. А ми бачимо зараз, що маленька, бідна і красива країна Латвія, куди ми любили приїжджати як в одну з республік СРСР, зараз своєю поведінкою відвернулася від сусідів. Нам потрібно було розвивати спільно туризм та інші напрямки, але вони заграють із Заходом, щоб отримати кредити і можливість існувати. У них половина населення виїхала до Європи. В рамках проведення ЧС не повинно бути ніяких політичних дій, – цитує Свищева СЕ . – Необхідні санкції. В жодному разі не можна це залишати, це цілковите неподобство. На жаль, я не виключаю можливість бойкоту залишку турніру з боку нашої і білоруської збірної. Думаю, ІІХФ зараз доведеться прийняти непросте рішення. Зняти прапор ЧС під час його проведення – це дуже серйозний проступок. Таке не можна ні допускати, ні прощати".

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