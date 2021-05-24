Скандал з прапорами в Ризі: стяг Росії зняли на чемпіонаті світу слідом за білоруським

Влада латвійської столиці вирішили застосувати рішення антидопінгового агентства і повісили прапор олімпійського комітету Росії замість державного

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У понеділок баталії хокейного форуму у вищому дивізіоні в Латвії супроводжують події політичного характеру. Сьогодні на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор Білорусі. Також місцева влада вирішила замінити прапор Російської Федерації.

У центрі Риги тепер замість російського державного прапора висить полотнище Олімпійського комітету цієї країни. Офіційною причиною зміни прапора стало рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про заборону державної символіки Росії на міжнародних змаганнях на найближчі два роки.

Ще 24 травня сталася неординарна подія і на льоду: Росію сенсаційно розбили на чемпіонаті світу з хокею. Словаччина обіграла фаворитів і вийшла в лідери своєї групи.

Природно, що в соціальних мережах почалося бурхливе протистояння прихильників рішення латвійських властей і їхніх російських опонентів.

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