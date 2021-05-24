Росію сенсаційно розбили на чемпіонаті світу з хокею (відео)

Один з фаворитів турніру в столиці Латвії зазнав несподіваної поразки в понеділок і поступився лідерством в своїй групі на попередньому етапі

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У понеділок на світовому хокейному форумі в Ризі проходять чотири матчі групової стадії. Вашій увазі – розклад і результати всіх матчів ЧС-2021 з хокею. Сенсаційним виявився результат поєдинку між збірними Словаччини та Росії. Нагадаємо, росіяни виступають без державної символіки – під прапором свого Олімпійського комітету.

Незважаючи на статус фаворита, російська команда поступилася скромним словакам, яких не відносили до претендентів на медалі. Перший період пройшов без голів, у другому суперники обмінялися закинутими шайбами, а в третьому наші західні сусіди двічі засмутили східних і перемогли з рахунком 3:1. Дивіться огляд дуелі в Олімпійському спортивному центрі.

Отже, збірна Словаччини здобула третю перемогу поспіль і очолила групу А.

В іншому октеті господарі турніру розправилися зі знекровленою через коронавірус збірною Італії – 3:0. Ця перемога дозволила Латвії вийти на перше місце групи В.

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