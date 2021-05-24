Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Россию сенсационно разбили на чемпионате мира по хоккею (видео)

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 19:35
Копировать ссылку
Один из фаворитов турнира в столице Латвии потерпел неожиданное поражение в понедельник и уступил лидерство в своей группе на предварительном этапе
Словакия - Россия на ЧМ-2021
Словакия - Россия на ЧМ-2021 / Фото: Reuters

Сегодня на мировом хоккейном форуме в Риге проходят четыре матча групповой стадии. Вашему вниманию – расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею. Сенсационным оказался результат поединка между сборными Словакии и России. Напомним, россияне выступают без государственной символики – под флагом своего Олимпийского комитета.

Несмотря на статус фаворита, российская команда уступила скромным словакам, которых не относили к претендентам на медали. Первый период прошел без голов, во втором соперники обменялись заброшенными шайбами, а в третьем наши западные соседи дважды огорчили восточных и победили со счетом 3:1. Смотрите обзор дуэли в Олимпийском спортивном центре.

Таким образом, сборная Словакии одержала третью победу подряд и вышла в лидеры группы А.

В тренде

В другом октете хозяева турнира расправились с обескровленной из-за коронавируса сборной Италии – 3:0. Эта победа позволила Латвии выйти на первое место группы В.

Сегодня на чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси в отместку Лукашенко.

Смотрите, как экс-боксер Владимир Кличко играл в хоккей:

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять