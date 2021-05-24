В отместку Лукашенко на чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси

Неординарное событие сегодня произошло в Риге. В эти дни столица Латвийской Республики принимает чемпионат мира по хоккею в высшем дивизионе. В честь этого в центре города вывешены флаги всех стран-участниц. И вот мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич решили сменить нынешний государственный флаг Беларуси, оставшийся с советских времен, на бело-красно-белый, олицетворяющий оппозиционное движение в этой державе.
На такой шаг латвийские чиновники пошли после вчерашних событий в Беларуси. Напомним, в аэропорту Минска задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
О смене флага мэр Риги рассказал на своей страничке в Twitter.
В сообщении Стакиса на латышском и белорусском языках говорится:
"Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов участников чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в Риге, поэтому мы его сняли".
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