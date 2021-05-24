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В помсту Лукашенкові на чемпіонаті світу з хокею змінили прапор Білорусі

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 травня, 18:01
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Мер столиці Латвії Мартіньш Стакіс на алеї прапорів держав-учасниць хокейного форуму повісив біло-червоно-білий білоруський стяг
/ Фото: Twitter

Неординарна подія сьогодні відбулася в Ризі. У ці дні столиця Латвійської Республіки приймає чемпіонат світу з хокею у вищому дивізіоні. На честь цього в центрі міста вивішені прапори всіх країн-учасниць. І ось мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Едгар Ринкевич вирішили змінити нинішній державний прапор Білорусі, який залишився з радянських часів, на біло-червоно-білий, що втілює опозиційний рух у цій державі.

На такий крок латвійські чиновники пішли після вчорашніх подій в Білорусі. Нагадаємо, в аеропорту Мінська затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про зміну прапора мер Риги розповів на своїй сторінці в Twitter.

У повідомленні Стакіса латиською та білоруською мовами говориться:

"Піднімаємо прапор вільної Білорусі серед прапорів учасників чемпіонату світу з хокею. Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, який символізує режим, що здійснює державний тероризм, недоречний у Ризі, тому ми його зняли".

Дізнавайтеся розклад і результати всіх матчів ЧС-2021 з хокею.

Дивіться, як бельгійці громили білоруську збірну в футбол:

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