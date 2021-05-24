Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Скандал с флагами в Риге: стяг России сняли на чемпионате мира вслед за белорусским

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 мая, 22:34
Копировать ссылку
Власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного
Словакия и команда Олимпийского комитета России
Словакия и команда Олимпийского комитета России / Фото: Reuters

В понедельник баталии хоккейного форума в высшем дивизионе в Латвии сопровождают события политического характера. Сегодня на чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси. Также местные власти решили заменить флаг Российской Федерации.

В центре Риги теперь вместо российского государственного флага висит полотнище Олимпийского комитета этой страны. Официальной причиной смены стяга стало решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете государственной символики России на международных соревнованиях на ближайшие два года.

Еще 24 мая случилось неординарное событие и на льду: Россию сенсационно разбили на чемпионате мира по хоккею. Словакия обыграла фаворитов и вышла в лидеры своей группы.

Естественно, что в соцсетях началось бурное противостояние сторонников решения латвийских властей и их российских оппонентов.

Узнавайте расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею.

Смотрите, что говорил директор УХЛ Сергей Варламов о прошедшем сезоне:

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов оценил сезон-2020/2021
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять