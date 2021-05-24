Скандал с флагами в Риге: стяг России сняли на чемпионате мира вслед за белорусским

Власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного

Словакия и команда Олимпийского комитета России / Фото: Reuters

В понедельник баталии хоккейного форума в высшем дивизионе в Латвии сопровождают события политического характера. Сегодня на чемпионате мира по хоккею сменили флаг Беларуси. Также местные власти решили заменить флаг Российской Федерации.

В центре Риги теперь вместо российского государственного флага висит полотнище Олимпийского комитета этой страны. Официальной причиной смены стяга стало решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о запрете государственной символики России на международных соревнованиях на ближайшие два года.

Еще 24 мая случилось неординарное событие и на льду: Россию сенсационно разбили на чемпионате мира по хоккею. Словакия обыграла фаворитов и вышла в лидеры своей группы.

Естественно, что в соцсетях началось бурное противостояние сторонников решения латвийских властей и их российских оппонентов.

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