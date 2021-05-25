На ЧС з хокею війна прапорів. Влада Риги перемагає Міжнародну хокейну федерацію

У Ризі познімали прапори Міжнародної федерації хокею. Про це розпорядився мер міста Мартіньш Стакіс. Війна прапорів вже триває другий день.
Вчора Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич зняли червоно-зелений прапор Білорусі та вивісили опозиційний з гербом "Погоня".
Крім того, влада латвійської столиці вирішила застосувати рішення антидопінгового агентства і повісила прапор олімпійського комітету Росії замість державного.
Це обурило президента Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Рене Фазеля. Чиновник закликав повернути державні прапори на місце, або прибрати прапори ІІХФ з загального флагштока учасників чемпіонату світу.
"Президент ІІХФ Фазель зажадав, щоб червоно-білі прапори вільної Білорусі були замінені на колишні. Якби ми відмовилися, довелося б зняти прапори ІІХФ. Кожен вибирає свій шлях – вільного народу або кровожерного диктатора. Ми знімаємо прапори ІІХФ", – заявив Стакіс.
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IIHF prezidents prasa atjaunot Rg iepriekjos karogus baltsarkanbalto Balkrievijas brvbas karogu viet. Citdi pieprasa noemt IIHF karogus. Katram jizvls puse brvbu alkstoa tauta, vai asiains diktators. Pc Fzela kunga lguma, noemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL- Mrti Stais (@MStakis) May 25, 2021