На ЧС з хокею війна прапорів. Влада Риги перемагає Міжнародну хокейну федерацію

Мер Риги розпорядився зняти державні прапори Росії і Білорусі, а також прапор ІІХФ – так він протестує проти кривавого диктатора Лукашенка

Мартіньш Стакіс на фоні прапору вільного народу Білорусі

У Ризі познімали прапори Міжнародної федерації хокею. Про це розпорядився мер міста Мартіньш Стакіс. Війна прапорів вже триває другий день.

Вчора Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич зняли червоно-зелений прапор Білорусі та вивісили опозиційний з гербом "Погоня".

Крім того, влада латвійської столиці вирішила застосувати рішення антидопінгового агентства і повісила прапор олімпійського комітету Росії замість державного.

Це обурило президента Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Рене Фазеля. Чиновник закликав повернути державні прапори на місце, або прибрати прапори ІІХФ з загального флагштока учасників чемпіонату світу.

"Президент ІІХФ Фазель зажадав, щоб червоно-білі прапори вільної Білорусі були замінені на колишні. Якби ми відмовилися, довелося б зняти прапори ІІХФ. Кожен вибирає свій шлях – вільного народу або кровожерного диктатора. Ми знімаємо прапори ІІХФ", – заявив Стакіс.

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