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Рекорд легендарного хоккеиста Александра Мальцева побили на чемпионате мира

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
27 мая, 23:07
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Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль сыграл 111-й матч на мировых хоккейных форумах и обошел советского спортсмена, но стал лишь вторым
Швейцария - Словакия, Амбюль в атаке
Швейцария - Словакия, Амбюль в атаке / Фото: Reuters

В четверг на 84-м чемпионате мира в Латвии прошли очередные четыре матча группового этапа. Узнавайте расписание и результаты всех матчей ЧМ-2021 по хоккею. В одном из них зафиксировали примечательное достижение.

Сборная Швейцарии несколько неожиданно разгромила Словакию со счетом 8:1. До этого наши западные соседи выиграли в Риге три поединка подряд. В составе триумфаторов 37-летний форвард Андрес Амбюль сыграл 111-й матч за национальную команду на чемпионатах мира и превзошел достижение легенды советского хоккея Александра Мальцева. Пока что игрок Давоса поднялся на второе место. Лидером же пока остается немец Удо Кисслинг, который провел 119 игр.

Смотрите обзор матча, в котором Амбюль отметился двумя голевыми передачами.

В вечерней программе чехи обыграли неубедительных шведов – 4:2.

К слову, латвийские власти в ближайшие дни собираются допустить болельщиков на трибуны арен. Правда, пока что точно неизвестно, сколько именно. Но каждый зритель должен иметь документ о прохождении вакцинации.

Накануне сборная Великобритании выиграла на чемпионате мира впервые с 1962 года. Повержены белорусы.

Смотрите, как боксер Владимир Кличко играл в хоккей:

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