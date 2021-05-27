Рекорд легендарного Олександра Мальцева побили на чемпіонаті світу з хокею

Нападник збірної Швейцарії Андрес Амбюль зіграв 111-й матч на світових хокейних форумах і обійшов радянського спортсмена, але став лише другим

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У четвер на 84-му чемпіонаті світу в Латвії пройшли чергові чотири матчі групового етапу. Дізнавайтеся розклад і результати всіх матчів ЧС-2021 з хокею. В одному з них зафіксували визначне досягнення.

Збірна Швейцарії дещо несподівано розгромила Словаччину з рахунком 8:1. До цього наші західні сусіди виграли в Ризі три поєдинки поспіль. У складі тріумфаторів 37-річний форвард Андрес Амбюль зіграв 111-й матч за національну команду на чемпіонатах світу і перевершив досягнення легенди радянського хокею Олександра Мальцева. Поки що гравець Давоса піднявся на друге місце. Лідером же поки залишається німець Удо Кісслінг, який провів 119 ігор.

Дивіться огляд матчу, в якому Амбюль відзначився двома гольовими передачами.

У вечірній програмі чехи обіграли непереконливих шведів – 4:2.

До слова, латвійська влада в найближчі дні збирається допустити вболівальників на трибуни арен. Правда, поки що точно невідомо, скільки саме. Але кожен глядач повинен мати документ про проходження вакцинації.

Напередодні збірна Великобританії виграла на чемпіонаті світу вперше з 1962 року. Обіграні білоруси.

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