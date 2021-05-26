Впервые с 1962 года! Сборная Великобритании наконец-то выиграла на чемпионате мира

На чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании обыграла команду Беларуси, это первая победа британцев в основное время за последние 59 лет

Сборная Великобритании слушает национальный гимн после победы над белорусами / Фото: Twitter

Сегодня на чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь – 4:3.

Интересно, что в последний раз британцы смогли одержать победу в основное время в рамках высшего дивизиона 59 лет назад. 9 марта 1962 года сборная Великобритании победила Финляндию со счетом – 7:5.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".

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Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.

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