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Впервые с 1962 года! Сборная Великобритании наконец-то выиграла на чемпионате мира

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 мая, 23:57
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На чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании обыграла команду Беларуси, это первая победа британцев в основное время за последние 59 лет
Сборная Великобритании слушает национальный гимн после победы над белорусами
Сборная Великобритании слушает национальный гимн после победы над белорусами / Фото: Twitter

Сегодня на чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании сенсационно обыграла Беларусь – 4:3.

Интересно, что в последний раз британцы смогли одержать победу в основное время в рамках высшего дивизиона 59 лет назад. 9 марта 1962 года сборная Великобритании победила Финляндию со счетом – 7:5.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли красно-зеленый флаг Беларуси и вывесили оппозиционный с гербом "Погоня".

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Кроме того, власти латвийской столицы решили применить решение антидопингового агентства и повесили флаг олимпийского комитета России вместо государственного.

Читайте также: Россия грозится покинуть чемпионат мира по хоккею в Риге. Депутат назвал причину

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