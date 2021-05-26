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Вперше з 1962 року! Збірна Великобританії нарешті виграла на чемпіонаті світу

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 травня, 23:57
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На чемпіонаті світу з хокею збірна Великобританії обіграла команду Білорусі, це перша перемога британців в основний час за останні 59 років
Збірна Великобританії слухає національний гімн після перемоги над білорусами
Збірна Великобританії слухає національний гімн після перемоги над білорусами / Фото: Twitter

Сьогодні на чемпіонаті світу з хокею збірна Великобританії сенсаційно обіграла Білорусь – 4:3.

Цікаво, що в останній раз британці змогли здобути перемогу в основний час в рамках вищого дивізіону 59 років тому. 9 березня 1962 року збірна Великобританії перемогла Фінляндію з рахунком – 7:5.

Раніше мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич зняли червоно-зелений прапор Білорусі і вивісили опозиційний з гербом "Погоня".

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Крім того, влада латвійської столиці вирішили застосувати рішення антидопінгового агентства і повісила прапор олімпійського комітету Росії замість державного.

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