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Сокіл став восьмим учасником нового чемпіонату України з хокею

6 травня, 10:21

Олег Люлька Олег Люлька

Легендарна київська команда в першості-2021/22 приєдналася до Білого Барсу, Динамо, Дніпра, Донбасу, Краматорська, Крижаних Вовків і Маріуполя

Сокіл

Сокіл / Фото: УХЛ

Київський Сокіл подав заявку на участь у чемпіонаті України з хокею сезону 2021/22.

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Про це повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Нагадаємо, 25 квітня Українська хокейна ліга оголосила про початок прийому заявок від клубів на участь в першості-2021/22. Першого дня кампанії заявки подали сім команд: Білий Барс (Біла Церква), Динамо (Харків), ХК Дніпро (Дніпро), Донбас (Донецьк), ХК Краматорськ (Краматорськ), Крижані Вовки (Київ) і ХК Маріуполь (Маріуполь).

Восьмим учасником наступного чемпіонату став срібний призер минулого сезону – Сокіл. Нагадаємо, що кияни, як віцечемпіони країни, візьмуть участь в Континентальному Кубку.

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Відзначимо, що раніше київська команда в першому ж сезоні після відродження клубу посіла третє місце в регулярному чемпіонаті і дісталася фіналу плей-оф УХЛ, де з рахунком 0:4 в серії поступилася Донбасу.

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Додамо, що днями донецький клуб запросили до Ліги чемпіонів, видавши wild card до еліти. Домашні матчі Донбас проводитиме на льоду київського Палацу спорту.

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