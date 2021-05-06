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Зірки українського хокею дали майстер-клас в Краматорську

6 травня, 08:43

Любомир Луканюк , Андрій Трофімов

Сергій Варламов і Олександр Побєдоносцев взяли участь в акції "Тренування із зіркою" під час всеукраїнського молодіжного турніру Junior Hockey Cup

З 3 по 6 травня в Дружківці і Краматорську проходить всеукраїнський молодіжний турнір Junior Hockey Cup. У змаганнях беруть участь 8 молодіжних команд, які представляють 7 міст: Біла Церкву, Бровари, Дніпро, Донецьк, Київ, Кривий Ріг і Харків. В рамках турніру юні хокеїсти змагаються у двох групах, а вже 6 травня команди розіграють головні трофеї змагань.

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Під час Junior Hockey Cup серед команд 2004-2006 років пройшло "Тренування із зіркою" в ще одному новому місті – Краматорську.

Відзначимо, що льодова арена в Краматорську відкрилася у березні 2021 року, прийнявши на своєму льоду новачка УХЛ – однойменний ХК Краматорськ, а також дитячо-юнацькі школи. З відкриття школи в Краматорську хокеєм у місті стало займатися понад 100 дітей, до того ж всі команди місцевої школи почали виступи в чемпіонатах України за своїми віковими групами.

Сам майстер-клас традиційно провели генеральний директор УХЛ, екс-гравець НХЛ, КХЛ і збірної України – Сергій Варламов, а також чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ – Олександр Побєдоносцев.

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В ході "Тренування із зіркою" всі учасники змогли не лише потренувати свої навички володіння ключкою і шайбою, але й поліпшити свою техніку катання на ковзанах, а також випробувати себе в хокейному скілл-шоу.

Всі учасники поділилися на групи і в різних зонах тренували силу кидка, точність удару, майстерність володіння шайбою, а також спробували себе в пробитті буллітів.

Спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев поділився своїми емоціями від "Тренування із зіркою" в Краматорську:

Здорово, що в цьому сезоні ми провели тренування в безлічі нових міст. У цьому сезоні що в Краматорську, що в Маріуполі вперше почули про хокей і, я впевнений, змогли його полюбити. А ми такими заходами показали юним спортсменам, чого вони можуть досягти і до чого їм варто прагнути.

Сьогодні наші учні – майбутні професійні хокеїсти, тому важливо правильно виховати це покоління. Так що я сподіваюся, що наші знання допоможуть їм і в майбутній кар'єрі.

Після закінчення тренування досвідчені хокеїсти провели фото- і автограф-сесію для всіх юних спортсменів.

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