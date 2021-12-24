Ледве не потонули: у Швейцарії хокеїсти провалилися під лід під час матчу

Гравці зіткнулися біля борту та вилетіли за огорожу. На щастя, судді та партнери по команді витягли хокеїстів із води

Хокеїсти не постраждали / Фото: Колаж: Сьогодні

Просто неймовірний випадок трапився під час матчу чемпіонату Швейцарії з хокею. Захисник Лангенталя Тайлер Хіггінс та нападник Сієрри Арно Монтандон провалилися під лід.

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Гравці зіткнулися на 14 хвилині зустрічі біля борту, де зазвичай стоїть машина для заливання льоду. Хокеїсти наблизилися до нього, двері загородження відчинилися, і спортсмени провалилися під кригу.

Це сталося через те, що машини для заливання льоду на своєму звичайному місці не було. До хокеїстів одразу підбігли судді та інші гравці та витягли їх із води.

Зазначається, що внаслідок того, що трапилося, ніхто не постраждав. Матч був продовжений і завершився з рахунком 3:2 на користь Лангенталя.