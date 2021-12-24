Едва не утонули: в Швейцарии хоккеисты провалились под лед во время матча

Просто невероятный случай произошел во время матча чемпионата Швейцарии по хоккею. Защитник Лангенталя Тайлер Хиггинс и нападающий Сиерры Арно Монтандон провалились под лед.
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Игроки столкнулись на 14-й минуте встречи около борта, где обычно стоит машина для заливки льда. Хоккеисты приблизились к нему, двери заграждения открылись, и спортсмены провалились под лед.
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Это произошло из-за того, что машины для заливки стадиона на своем обычном месте не оказалось. К хоккеистам сразу подбежали судьи и другие игроки и вытащили их из воды.
Отмечается, что в результате случившегося никто не пострадал. Матч был продолжен и в итоге завершился со счетом 3:2 в пользу Лангенталя.
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