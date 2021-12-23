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Палау вместо Беларуси: вину за скандал с гимном взяла на себя красотка-диджей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
23 декабря, 16:16
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Перед матчем Континентальной хоккейной лиги в Хельсинки вместо белорусского включили гимн островного государства с населением в 18 тысяч человек
Вместо белорусского финны включили гимн Палау
Вместо белорусского финны включили гимн Палау / Фото: Коллаж: Сегодня

В матче чемпионата КХЛ в Финляндии между хоккеистами местного Йокерита и минского Динамо (2:1, ОТ) грянул скандал. Перед игрой в Хельсинки вместо белорусского на арене включили гимн Палау.

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Это островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана с населением 18 тысяч человек.

Как ни странно, хоккеисты минского Динамо, даже поняв, что это гимн не их страны, продолжали стоять на льду почти по стойке смирно, никак не возмущаясь.

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И лишь после игры Федерация хоккея Беларуси назвала действия организаторов матча "оскорбительным не только для членов нашей команды, но и для всего белорусского народа инцидентом", заявив, что это звенья одной цепи с неявкой Йокерита на прошлогодний матч в Минске, за что финнам засчитали техническое поражение.

Тогда финский Йокерит отказался лететь в Минск под давлением фанатов, которые в поездке своей команды в Беларусь видели своеобразную легитимизацию режима Лукашенко.

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РЕАКЦИЯ ФИННОВ

Финский клуб на своей странице в Twitter принес извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки с гимном стали технические проблемы. Всю вину на себя взяла диджей Йокерита Аманда Харкимо.

"Я приношу свои искренние извинения. Это абсолютно не было связано ни с чем иным, кроме как с моей невнимательностью. Поскольку нашими соперниками в основном являются российские команды, я была готова включить гимн РФ. Я осознала, что мы играем с командой из Беларуси, только в тот момент, когда диктор попросил зрителей встать перед исполнением национальных гимнов Беларуси и Финляндии".

"В этот момент я запаниковала и стала искать на компьютере "BEL, Valko-Venäjä" и ничего не нашла. В итоге я поставила единственный вариант, который смогла найти".

"Эту ошибку совершила я и никто другой. И это действительно была ошибка. Я прошу прощения у всех. Мне очень жаль", – цитирует Харкимо официальный сайт финского клуба.

РЕАКЦИЯ КХЛ

Руководство Континетальной хоккейной лиги пообещало наказать Йокерит за инцидент с гимном Беларуси. Но как именно, пока не сообщило.

Напомним, ранее у Беларуси отобрали чемпионат мира-2021 по хоккею. Причиной стала политическая нестабильность в стране и насилие власти над протестующими. В итоге турнир приняла Рига, а выиграла его Канада.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

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