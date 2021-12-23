26 грудня 14:30
Ліверпуль --
Лідс --
26 грудня 17:00
Манчестер Сіті --
Лестер --
27 грудня 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00
Лестер --
Ліверпуль --
1 січня 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30
Челсі --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Палау замість Білорусі: провину за скандал із гімном взяла на себе красуня-діджей

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
23 грудня, 16:16
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Перед матчем Континентальної хокейної ліги в Гельсінкі замість білоруського включили гімн острівної держави з населенням 18 тисяч людей
Замість білоруського фіни увімкнули гімн Палау
Замість білоруського фіни увімкнули гімн Палау / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі чемпіонату КХЛ у Фінляндії між хокеїстами місцевого Йокеріта та мінського Динамо (2:1, ОТ) стався скандал. Перед грою в Гельсінкі замість білоруського на арені увімкнули гімн Палау.

Читайте також: Росія – лузери! Фіни опустили збірну псевдо-СРСР на її льоду (відео)

Реклама

Це острівна держава, асоційована зі США, у Філіппінському морі Тихого океану з населенням 18 тисяч людей.

Як не дивно, хокеїсти мінського Динамо, навіть зрозумівши, що це гімн не їхньої країни, продовжували стояти на льоду майже струнко, ніяк не обурюючись.

Реклама

І лише після гри Федерація хокею Білорусі назвала дії організаторів матчу "образливим не тільки для членів нашої команди, але і для всього білоруського народу інцидентом", заявивши, що це ланки одного ланцюга з неявкою Йокеріта на минулорічний матч у Мінську, за що фінам зарахували технічну поразку.

Тоді фінський Йокеріт відмовився летіти до Мінська під тиском фанатів, які у поїздці своєї команди до Білорусі бачили своєрідну легітимізацію режиму Лукашенка.

Реклама

РЕАКЦІЯ ФІНІВ

Фінський клуб на своїй сторінці в Twitter вибачився перед білоруською стороною і запевнив, що причиною помилки з гімном стали технічні проблеми. Всю провину взяла на себе діджей Йокеріта Аманда Харкімо.

"Я приношу свої щирі вибачення. Це зовсім не було пов'язано ні з чим іншим, окрім як з моєю неуважністю. Оскільки нашими суперниками здебільшого є російські команди, я була готова включити гімн РФ. Я усвідомила, що ми граємо з командою з Білорусі, тільки в той момент, коли диктор попросив глядачів встати перед виконанням національних гімнів Білорусі та Фінляндії".

"У цей момент я запанікувала і почала шукати на комп'ютері "BEL, Valko-Venäjä" і нічого не знайшла. Урешті я поставила єдиний варіант, який змогла знайти".

"Цю помилку зробила я і ніхто інший. І це справді була помилка. Я прошу вибачення у всіх. Мені дуже шкода", – цитує Харкімо офіційний сайт фінського клубу

РЕАКЦІЯ КХЛ

Керівництво Континетальної хокейної ліги пообіцяло покарати Йокеріт за інцидент із гімном Білорусі. Але як саме, поки що не повідомило.

Нагадаємо, раніше у Білорусі відібрали чемпіонат світу-2021 з хокею. Причиною стала політична нестабільність у країні та насильство влади над протестувальниками. У підсумку турнір прийняла Рига, а виграла його Канада.

Олександр Лукашенко та Владимир Путін
Олександр Лукашенко та Владимир Путін / Фото: сайт Кремля

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Ліверпуль

26 груд

14:30

Лідс

1.15

8.70

15.50

Манчестер Сіті

26 груд

17:00

Лестер

1.20

7.20

12.50
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти