Палау замість Білорусі: провину за скандал із гімном взяла на себе красуня-діджей

Перед матчем Континентальної хокейної ліги в Гельсінкі замість білоруського включили гімн острівної держави з населенням 18 тисяч людей

Замість білоруського фіни увімкнули гімн Палау / Фото: Колаж: Сьогодні

У матчі чемпіонату КХЛ у Фінляндії між хокеїстами місцевого Йокеріта та мінського Динамо (2:1, ОТ) стався скандал. Перед грою в Гельсінкі замість білоруського на арені увімкнули гімн Палау.

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Це острівна держава, асоційована зі США, у Філіппінському морі Тихого океану з населенням 18 тисяч людей.

Як не дивно, хокеїсти мінського Динамо, навіть зрозумівши, що це гімн не їхньої країни, продовжували стояти на льоду майже струнко, ніяк не обурюючись.

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І лише після гри Федерація хокею Білорусі назвала дії організаторів матчу "образливим не тільки для членів нашої команди, але і для всього білоруського народу інцидентом", заявивши, що це ланки одного ланцюга з неявкою Йокеріта на минулорічний матч у Мінську, за що фінам зарахували технічну поразку.

Тоді фінський Йокеріт відмовився летіти до Мінська під тиском фанатів, які у поїздці своєї команди до Білорусі бачили своєрідну легітимізацію режиму Лукашенка.

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РЕАКЦІЯ ФІНІВ

Фінський клуб на своїй сторінці в Twitter вибачився перед білоруською стороною і запевнив, що причиною помилки з гімном стали технічні проблеми. Всю провину взяла на себе діджей Йокеріта Аманда Харкімо.

"Я приношу свої щирі вибачення. Це зовсім не було пов'язано ні з чим іншим, окрім як з моєю неуважністю. Оскільки нашими суперниками здебільшого є російські команди, я була готова включити гімн РФ. Я усвідомила, що ми граємо з командою з Білорусі, тільки в той момент, коли диктор попросив глядачів встати перед виконанням національних гімнів Білорусі та Фінляндії".

"У цей момент я запанікувала і почала шукати на комп'ютері "BEL, Valko-Venäjä" і нічого не знайшла. Урешті я поставила єдиний варіант, який змогла знайти".

"Цю помилку зробила я і ніхто інший. І це справді була помилка. Я прошу вибачення у всіх. Мені дуже шкода", – цитує Харкімо офіційний сайт фінського клубу

РЕАКЦІЯ КХЛ

Керівництво Континетальної хокейної ліги пообіцяло покарати Йокеріт за інцидент із гімном Білорусі. Але як саме, поки що не повідомило.

Нагадаємо, раніше у Білорусі відібрали чемпіонат світу-2021 з хокею. Причиною стала політична нестабільність у країні та насильство влади над протестувальниками. У підсумку турнір прийняла Рига, а виграла його Канада.