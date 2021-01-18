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У Білорусі забрали чемпіонат світу з хокею. Лукашенко не переконав Фазеля

18 січня, 17:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Турнір мав пройти в Мінську і Ризі в травні-червні 2021 року

Сьогодні Міжнародна федерація хокею ухвалила рішення відібрати в Білорусі право проводити чемпіонат світу з хокею у вищому дивізіоні. Його матчі мали прийняти Мінськ і Рига з 21 травня по 6 червня. Причиною такого рішення стала політична нестабільність в Білорусі й насильство влади щодо протестувальників.

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Про вердикт у Telegram-каналі повідомило ТАСС, посилаючись на власні джерела.

Днями стало відомо, що спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенкові. Поки що немає інформації, будуть всі матчі ЧС проходити в Ризі чи частину їх віддадуть в інші держави. Претендентами раніше були Фінляндія і Росія. Однак недавно Росію на два роки офіційно позбавили права проводити масштабні міжнародні змагання через допінговий скандал.

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Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Кілька днів тому повідомляли, що Латвія намагається відчепити Білорусь і провести всі матчі чемпіонату світу в Ризі. У 2006 році ця балтійська держава вже організовувала турнір своїми силами. А в Білорусі світовий форум проходив у 2014 році.

Дивіться, як гірськолижниця Ліндсі Вонн грала в хокей пилососом:

Ліндсі Вонн з пилососом грає в хокей зі своїм бойфрендом Пі-Кей Суббаном Відео: Instagram
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хокей Рене Фазель чемпіонат світу з хокею забрав Олександр Лукашенко
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