Росія лузери! Фіни опустили збірну псевдо-СРСР на її льоду (відео)

Збірна Фінляндії здобула перемогу на Кубку Першого каналу з хокею в Москві, обігравши в овертаймі команду Росії з рахунком 3:2.
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На це емоційно відреагував фінський журналіст Пекка Ялонен у Twitter.
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"Росія – лузери. Фінляндія виграла 3:2 в овертаймі в Москві і принизила збірну Росії на її землі", – написав Ялонен.
Росії не допомогло навіть сприяння суддів, які зарахували гол Войнова, який зробив рахунок 2:2.
"Скандал у Москві через те, що Росії зарахували гол після того, як судді двічі визначили, що була перешкода воротареві. Росія звикла шахраювати", – зазначив з цього приводу Пекка Ялонен.
Не допомогла росіянам і ретро-форма зі словами СРСР, в якій вони вийшли на матч із фінами. Магія екіпірування вже неіснуючої держави у стилі 1964-68 років, коли радянські хокеїсти виграли дві Олімпіади, чомусь проти Суомі не подіяла.
ВІДЕО КРАХУ РОСІЇ
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