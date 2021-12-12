Хокеїсти готові пропустити Олімпіаду. Все через дикі закони в Китаї

Гравці НХЛ можуть відмовитись від поїздки на Ігри-2022 через карантин. Якщо хтось із хокеїстів захворіє, він може на місяць застрягти в Китаї

Хокеїсти мають прийняти рішення до 10 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Асоціація гравців Національної хокейної ліги отримала ковід-протокол Олімпійських ігор, які відбудуться у Пекіні.

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За інформацією джерела, у разі будь-якого підтвердженого позитивного тесту на Олімпіаді учасник має здати ще два тести з інтервалом в 24 години і отримати негативний результат. Інакше період карантину може тривати від трьох до п'яти тижнів відповідно до законодавства Китаю.

Подібне посилення правил може погано позначитися на бажанні хокеїстів НХЛ брати участь в Олімпійських іграх.

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Очікується, що це питання найближчим часом обговорять медичні фахівці МОК, ІІХФ, НХЛ та профспілки НХЛ.

Хокеїсти можуть відмовитись від участі в Олімпіаді до 10 січня без жодних санкцій.

Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.