Хокеїсти готові пропустити Олімпіаду. Все через дикі закони в Китаї

Асоціація гравців Національної хокейної ліги отримала ковід-протокол Олімпійських ігор, які відбудуться у Пекіні.
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За інформацією джерела, у разі будь-якого підтвердженого позитивного тесту на Олімпіаді учасник має здати ще два тести з інтервалом в 24 години і отримати негативний результат. Інакше період карантину може тривати від трьох до п'яти тижнів відповідно до законодавства Китаю.
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Подібне посилення правил може погано позначитися на бажанні хокеїстів НХЛ брати участь в Олімпійських іграх.
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Очікується, що це питання найближчим часом обговорять медичні фахівці МОК, ІІХФ, НХЛ та профспілки НХЛ.
Хокеїсти можуть відмовитись від участі в Олімпіаді до 10 січня без жодних санкцій.
Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року.