7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
9 грудня 19:45
Зоря --
Буде-Глімт --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін Шахтар - Шериф: онлайн Шахтар - Шериф: онлайн 🚑 Трагічна ДТП під Черніговом 😷 Штам Омікрон
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Секс-іграшки зірвали трансляцію олімпійського матчу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
7 грудня, 17:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Японські глядачі не змогли подивитися матч національної команди з керлінгу через рекламу, яку розмістили організатори турніру
Японці не побачили старт кваліфікації ОІ-2022
Японці не побачили старт кваліфікації ОІ-2022

У Нідерландах проходить олімпійська кваліфікація з керлінгу. За поїздку до Пекіна-2022 борються кілька команд, у тому числі й збірна Японії.

Читайте також: Оце кіса! Знаменита спортсменка налякала своїх фанатів

Реклама

Японці мали зіграти зі збірною США і пряму трансляцію поєдинку запланував місцевий телеканал NHK. Але в останній момент японці вирішили скасувати трансляцію, повідомляє шведське видання. Aftonbladet.

Причина досить незвична. Телевізійники виявили на льоду рекламу секс-іграшок. Зараз юристи вивчають, чи порушує така реклама японські закони стосовно контенту, який можна демонструвати на телебаченні.

І лише тоді ухвалять рішення, чи можна показувати інші матчі олімпійського відбору.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
ТОП публікацій
Сергій Шаховець

Сергій Шаховець

редактор редакції Спорт

 Дивитись усі статті
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Шахтар

Сьогодні

22:00

Шериф

1.60

4.20

5.80

Мілан

Сьогодні

22:00

Ліверпуль

2.12

3.85

3.30

Реал

Сьогодні

22:00

Інтер

2.46

3.50

2.90

Бенфіка

Завтра

22:00

Динамо

1.30

5.50

11.50
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
17
32:17
37
4
Зоря
17
36:18
35
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Олександрія
17
18:14
26
7
Десна
17
21:25
25
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
17
18:39
11
14
Інгулець
16
11:27
10
15
Минай
17
11:28
10
16
Маріуполь
17
21:41
8
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
19:30
Дивись на: Трансляція
Субота, 11 грудня
14:00
Дивись на: Трансляція
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти