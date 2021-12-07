Секс-іграшки зірвали трансляцію олімпійського матчу

Японські глядачі не змогли подивитися матч національної команди з керлінгу через рекламу, яку розмістили організатори турніру

Японці не побачили старт кваліфікації ОІ-2022

У Нідерландах проходить олімпійська кваліфікація з керлінгу. За поїздку до Пекіна-2022 борються кілька команд, у тому числі й збірна Японії.

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Японці мали зіграти зі збірною США і пряму трансляцію поєдинку запланував місцевий телеканал NHK. Але в останній момент японці вирішили скасувати трансляцію, повідомляє шведське видання. Aftonbladet.

Причина досить незвична. Телевізійники виявили на льоду рекламу секс-іграшок. Зараз юристи вивчають, чи порушує така реклама японські закони стосовно контенту, який можна демонструвати на телебаченні.

І лише тоді ухвалять рішення, чи можна показувати інші матчі олімпійського відбору.