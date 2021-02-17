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Оце так киця! Знаменита спортсменка налякала своїх фанатів

17 лютого, 21:21

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Анна Сидорова залізла в клітку з тигром

Відома керлінгістки Анна Сидорова опублікувала в соцмережах досить миле фото. І налякала своїх фанатів. Дівчина сфотографувалася разом із тигром.

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"Чи то відпочинок пасує, чи то киця. Як вам такий небезпечний дует?! Знали, що великі кішки теж вміють муркати? Це, звісно, не зовсім стандартні няв чи мур, але зате набагато голосніше моїх хвостатих", – підписала Анна фото в Instagram.

Її шанувальники сполошилися. "Це реально тигр?", "Ні за що б не полізла в клітку до тигра", – посипалися коментарі.

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До речі, Сидорова любить тварин.

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Є в соцмережах спортсменки і відверті фото.

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Анні Сидоровій 30 років. Вона дворазова чемпіонка Європи з керлінгу та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу.

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керлінг Анна Сидорова
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