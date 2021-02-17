Оце так киця! Знаменита спортсменка налякала своїх фанатів

Відома керлінгістки Анна Сидорова опублікувала в соцмережах досить миле фото. І налякала своїх фанатів. Дівчина сфотографувалася разом із тигром.
Читайте також: "Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослих
"Чи то відпочинок пасує, чи то киця. Як вам такий небезпечний дует?! Знали, що великі кішки теж вміють муркати? Це, звісно, не зовсім стандартні няв чи мур, але зате набагато голосніше моїх хвостатих", – підписала Анна фото в Instagram.
Її шанувальники сполошилися. "Це реально тигр?", "Ні за що б не полізла в клітку до тигра", – посипалися коментарі.
До речі, Сидорова любить тварин.
Є в соцмережах спортсменки і відверті фото.
Анні Сидоровій 30 років. Вона дворазова чемпіонка Європи з керлінгу та п'ятиразова призерка чемпіонатів світу.
Читайте також:
- Світ повинен бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Балі, що ти робиш з людьми! Абсолютно гола дочка зірки тенісу катається на слоні
- Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
- "Я вже досить солодка": зірка баскетболу за коштовності готова на все
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк