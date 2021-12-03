4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Нововведення грудня 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Тут житимуть українці: як виглядає Олімпійське селище Пекіна-2022

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
3 грудня, 14:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Організатори Олімпіади-2022 у Пекіні показали, як виглядає Олімпійське селище за два місяці до старту Ігор. Тут житимуть учасники змагань
Олімпійське селище Пекіна
Олімпійське селище Пекіна / Фото: Twitter

Будівництво Зимового олімпійського селища та Головного медіацентру Пекіна-2022 завершили ще у липні 2021 року. Селище може похвалитися 20 житловими будинками та можливістю розмістити 2338 спортсменів.

Читайте також: Немов у фільмі жахів: люди у скафандрах, усе оточене поліцією. Олімпійці в шоці від Пекіна-2022

Реклама

Після завершення Олімпійських та Паралімпійських ігор будівлі селища здаватимуться під житло.

Також раніше організатори Олімпіади опублікували меню для спортсменів Навибір будуть вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.

Реклама

Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Проте проти проведення Ігор виступають активісти у всьому світі. Раніше ми писали, що протестуючі намагалися зірвати церемонію запалення олімпійського вогню.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
16
43:8
41
2
Шахтар
16
41:8
41
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
16
29:17
31
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
16
14:16
22
9
Металіст 1925
16
16:26
19
10
Колос
16
11:22
18
11
Рух
15
15:20
16
12
Львів
16
12:23
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 3 грудня
17:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 4 грудня
14:00
Дивись на: Трансляція
17:00
Дивись на: Трансляція
Опитування
ТОП-МАТЧІ

Шахтар

Сьогодні

17:00

Львів

1.15

7.20

23.0
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти