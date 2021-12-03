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Здесь будут жить украинцы: как выглядит Олимпийская деревня Пекина-2022

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
3 декабря, 14:49
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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине показали, как выглядит Олимпийская деревня за два месяца до старта Игр. Здесь будут жить участники соревнований
Олимпийская деревня Пекина
Олимпийская деревня Пекина / Фото: Twitter

Строительство Зимней олимпийской деревни и Главного медиацентра Пекина-2022 завершили еще в июле 2021 года. Деревня может похвастаться 20 жилыми зданиями и возможностью разместить 2338 спортсменов.

Читайте также: Словно в фильме ужасов: люди в скафандрах, все оцеплено полицией. Олимпийцы в шоке от Пекина-2022

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После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр здания деревни будут сдаваться под жилье.

Также ранее организаторы Олимпиады опубликовали меню для спортсменов. Н авыбор будут вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

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Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Тем не менее, против проведения Игр выступают активисты по всему миру. Ранее мы писали, что протестующие пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня.

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