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Вегетарианские, халяльные и кошерные блюда: организаторы Олимпиады опубликовали меню для спортсменов

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
15 ноября, 11:26
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Китайское гостеприимство будет полностью востребовано спортсменами со всего мира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Олимпиада-2022
Олимпиада-2022 / Фото: Reuters

В рамках Игр предлагается 678 блюд для спортсменов из разных культур с элементами китайского лунного Нового года и защиты окружающей среды, подчеркнутыми для максимального улучшения питания спортсменов со всего мира.

Ранее мы писали, что спортсмены заразились в олимпийском Китае.

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Меню, которое включает 678 блюд из 12 регионов мира, было опубликовано Центральным телевидением Китая (CCTV) в программе совместно с Оргкомитетом Пекина.

Меню было разработано с учетом различных диетических потребностей спортсменов с учетом религиозного разнообразия. По данным CCTV, будут доступны вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

"Меню удовлетворит пищевые привычки спортсменов различных религиозных верований, предоставив всесторонние услуги спортсменам со всего мира", – сказал CCTV Шэнь Цяньфань, директор департамента Олимпийской деревни Пекинского организационного комитета Игр.

По словам Ян Чена, шеф-повара деревни Яньцин, одной из трех зон соревнований Зимних Олимпийских игр, во избежание ложных показаниях на допинг-тестах в общей сложности 48 часто используемых специй, таких как перец и лавровый лист, будут исключены из блюд.

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Что касается экологических проблем, в ресторане будут использоваться биоразлагаемые столовые приборы, чтобы создать зеленые и экологически чистые Зимние игры, говорится в сообщении.

В ответ на необходимость предотвращения COVID-19 маски для лица, перчатки, спиртовые ватные диски и дезинфицирующие средства для мытья рук будут размещены у входа и выхода из ресторана, а также в зоне раздачи еды.

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олимпиада-2022
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