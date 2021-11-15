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СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Вегетаріанські, халяльні та кошерні страви: організатори Олімпіади опублікували меню для спортсменів

Павло Василенко Павло Василенко редактор сайту segodnya.ua
15 листопада, 11:26
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Китайська гостинність буде повністю затребувана спортсменами з усього світу на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні
Олімпіада-2022
Олімпіада-2022 / Фото: Reuters

В рамках Ігор пропонується 678 страв для спортсменів з різних культур з елементами китайського місячного Нового року та захисту навколишнього середовища, що підкреслено для максимального покращення харчування спортсменів з усього світу.

Раніше писали, що спортсмени заразилися в олімпійському Китаї.

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Меню, яке включає 678 страв із 12 регіонів світу, було опубліковано Центральним телебаченням Китаю (CCTV) у програмі спільно з Оргкомітетом Пекіна.

Меню розроблено з урахуванням різних дієтичних потреб спортсменів з урахуванням релігійного розмаїття. За даними CCTV, будуть доступні вегетаріанські, халяльні та кошерні страви.

"Меню задовольнить харчові звички спортсменів різних релігійних вірувань, надавши всебічні послуги спортсменам з усього світу", – сказав CCTV Шень Цяньфань, директор департаменту Олімпійського села Пекінського організаційного комітету Ігор.

За словами Ян Чена, шеф-кухаря села Яньцин, однієї з трьох зон змагань Зимових Олімпійських ігор, щоб уникнути помилкових свідчень на допінг-тестах загалом 48 спецій, що часто використовуються, таких як перець і лавровий лист, будуть виключені зі страв.

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Що стосується екологічних проблем, у ресторані використовуватимуться біорозкладні столові прилади, щоб створити зелені та екологічно чисті Зимові ігри, йдеться у повідомленні.

У відповідь на необхідність запобігання COVID-19 маски для обличчя, рукавички, спиртові ватяні диски та дезинфікуючі засоби для миття рук будуть розміщені біля входу та виходу з ресторану, а також у зоні роздачі їжі.

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