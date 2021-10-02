Олімпіада в Пекіні під загрозою зриву: різка заява лижної асоціації Норвегії

Нещодавно в Норвегії правління лижної асоціації обговорило, як організація повинна ставитися до Олімпійських ігор в Пекіні, які відбудуться в лютому 2022 року.
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Асоціація сподівається, що зимові Ігри пройдуть на належному рівні і з хорошими результатами норвезьких спортсменів. В той же час, функціонери занепокоєні порушеннями прав людини в Китаї, про які йшлося в ЗМІ.
У своїй заяві норвежці закликали МОК та інші міжнародні організації в майбутньому не проводити змагання в країнах, де порушуються права людини.
При цьому лижна асоціація Норвегії виступає проти бойкоту Ігор, вважаючи, що спортсмени не повинні страждати в цій ситуації. Кожен учасник повинен ухвалювати рішення самостійно.
Крім того, керівництво закликало всіх співробітників федерації, які займають посади в міжнародних організаціях, перешкоджати проведенню таких змагань в подальшому.
Що пред'являється в обвинуваченні Китаю.
У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше 1 мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян. Пекін описує їх як центри професійного навчання, спрямовані на викорінення екстремізму, і категорично відкидає звинувачення в жорстокому поводженні і геноциді.
Нагадаємо, що Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого в Пекіні.
Раніше ми повідомляли про те, що збірну Китаю з хокею можуть не допустити до Олімпійських ігор.
Також ми розповідали, що в США закликали бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китая.