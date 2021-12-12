Хоккеисты готовы пропустить Олимпиаду. Все из-за диких законов в Китае

Игроки НХЛ могут отказаться от поездки на Игры-2022 из-за карантина. Если кто-то из хоккеистов заболеет, он может на месяц застрять в Китае

Хоккеисты должны принять решение до 10 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги получила ковид-протокол Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине.

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По информации источника, в случае любого подтвержденного положительного теста на Олимпиаде участник должен сдать еще два теста с интервалом в 24 часа и получить отрицательный результат. В противном случае период карантина может длиться от трех до пяти недель, в соответствии с законодательством Китая.

Подобное ужесточение правил может плохо сказаться на желании хоккеистов НХЛ участвовать в Олимпийских играх.

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Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время обсудят медицинские специалисты МОК, ИИХФ, НХЛ и профсоюза НХЛ.

Хоккеисты могут отказаться от участия в Олимпиаде до 10 января без каких-либо санкций.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.