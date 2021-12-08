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Мир бойкотирует Олимпийские игры в Пекине. Что теперь будет?

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
8 декабря, 10:41
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Политики решили напомнить миру о нарушении прав человека в Китае и отказаться от поездки на Олимпиаду. Грозит ли это спортсменам?
Политики против Игр в Китае
Политики против Игр в Китае / Фото: Коллаж: Сегодня

За два месяца до зимней Олимпиады начался политический бойкот соревнований в Пекине. С чего все началось и чем это грозит Олимпийским играм – попробуем разобраться.

США против геноцида

Первыми объявили о бойкоте Пекина-2022 Соединенные Штаты Америки. Официальная причина – нарушение прав человека в Китае.

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"Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года в Пекине", – заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

С Австралией не хотели говорить

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна намерена присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр-2022 в Пекине.

"Мы были бы рады поговорить с правительством Китая о проблемах, и с нашей стороны не было никаких препятствий, но китайские власти постоянно отказывалось от возможности встретиться по этим вопросам.

Поэтому неудивительно, что официальные лица правительства Австралии не поедут на эти Игры в Китай", – сказал Моррисон.

Европа против пропаганды

Заместитель председателя Европарламента Никола Бер призвала к тотальному бойкоту Олимпийских игр в Пекине.

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"Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр.

Ни США, ни ЕС не могут быть заинтересованы в том, чтобы молча наблюдать за Пекином на зимних Играх как за гигантской пропагандистской инсценировкой, в то время как аппарат Китая откровенно за кулисами серьезно нарушает права человека", – заявила Бер.

И что теперь?

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Отменят ее из-за бойкота? Нет! Запретят ли власти спортсменам ехать в Китай? Нет!

По большому счету, это всего лишь политическая акция. Главы государств и правительств проигнорируют главное спортивное соревнование года. Но болельщики и спортсмены этого даже не заметят.

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