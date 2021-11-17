Послали на три буквы! Из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет

Из-за нарушений антидопинговых правил российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC, которую нельзя нигде расшифровывать

В Пекине-2022 будет ROC

Международный олимпийский комитет сообщил, что сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине не будет.

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Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступят на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Более того, расшифровывать эту аббревиатуру запрещено, чтобы не звучало слово Russian. В качестве национального флага будет использоваться флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на белом фоне.

На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему Олимпийского комитета России. Если на форме есть слова "Олимпийский комитет России", они должны быть удалены полностью или заменены аббревиатурой ROC, сообщает Матч ТВ.

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Вместо российского гимна во время официальных церемоний будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Олимпиада-2022 в Пекине / Фото: Reuters

Напомним, что организаторы обещают вкусно кормить спортсменов. На выбор олимпийцам будут вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

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Ранее были представлены медали Олимпиады в Пекине.