Послали на три буквы! Из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет

Международный олимпийский комитет сообщил, что сборной России на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине не будет.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены выступят на Играх под названием ROC (Russian Olympic Committee).

Более того, расшифровывать эту аббревиатуру запрещено, чтобы не звучало слово Russian. В качестве национального флага будет использоваться флаг с эмблемой Олимпийского комитета России на белом фоне.

На форме спортсменов российский флаг и герб Российской Федерации должны быть заменены на эмблему Олимпийского комитета России. Если на форме есть слова "Олимпийский комитет России", они должны быть удалены полностью или заменены аббревиатурой ROC, сообщает Матч ТВ.

Вместо российского гимна во время официальных церемоний будет звучать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Напомним, что организаторы обещают вкусно кормить спортсменов. На выбор олимпийцам будут вегетарианские, халяльные и кошерные блюда.

Ранее были представлены медали Олимпиады в Пекине.

With exactly 10 0days to go before the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games, the design of the medals that will be awarded at the Games has been unveiled! #beijing2022#medal#Olympicspic.twitter.com/c5Zi9gZETe