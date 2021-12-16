Російський хокеїст пропустить Олімпіаду Він нюхав кокаїн

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф заявив, що російський хокеїст Євген Кузнецов не зможе зіграти на Олімпійських іграх у Пекіні. Він порушив антидопінгові правила.
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У 2019 році Кузнецов отримав чотирирічну дискваліфікацію після проваленого допінг-тесту на чемпіонаті світу. В організмі гравця було виявлено сліди кокаїну.
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Кузнецов продовжує грати в НХЛ, оскільки що ліга не підпорядковується кодексу WADA, проте за збірну Росії він не може виступати до 2023 року.
"Я не зміню рішення щодо Кузнецова, мені шкода, але це не зміниться. Він не зможе зіграти на Олімпіаді-2022. Знаю, що засмутив усіх відповіддю, але ми не можемо міняти правила заради одного", – заявив Тардіф.
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У поточному сезоні Кузнецов провів за Вашингтон Кепіталз 28 матчів, у яких відзначився 9 закинутими шайбами та 21 результативною передачею.