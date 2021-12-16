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СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Російський хокеїст пропустить Олімпіаду Він нюхав кокаїн

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сьогодні
16 грудня, 16:32
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Нападник Вашингтон Кепіталз Євген Кузнецов не зможе зіграти на Олімпійських іграх у Пекіні. У Росії сподівалися, що заради нього змінять правила
У Кузнецова в цьому сезоні 30 очок за системою гол+пас
У Кузнецова в цьому сезоні 30 очок за системою гол+пас / Фото: REUTERS

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф заявив, що російський хокеїст Євген Кузнецов не зможе зіграти на Олімпійських іграх у Пекіні. Він порушив антидопінгові правила.

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У 2019 році Кузнецов отримав чотирирічну дискваліфікацію після проваленого допінг-тесту на чемпіонаті світу. В організмі гравця було виявлено сліди кокаїну.

Кузнецов продовжує грати в НХЛ, оскільки що ліга не підпорядковується кодексу WADA, проте за збірну Росії він не може виступати до 2023 року.

"Я не зміню рішення щодо Кузнецова, мені шкода, але це не зміниться. Він не зможе зіграти на Олімпіаді-2022. Знаю, що засмутив усіх відповіддю, але ми не можемо міняти правила заради одного", – заявив Тардіф.

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У поточному сезоні Кузнецов провів за Вашингтон Кепіталз 28 матчів, у яких відзначився 9 закинутими шайбами та 21 результативною передачею.

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