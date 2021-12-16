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Российский хоккеист пропустит Олимпиаду. Он нюхал кокаин

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор Спорт Сегодня
16 декабря, 16:32
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Нападающий Вашингтон Кэпиталз Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине. В России надеялись, что ради него изменят правила
У Кузнецова в этом сезоне 30 очков по системе гол+пас
У Кузнецова в этом сезоне 30 очков по системе гол+пас / Фото: REUTERS

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что российский хоккеист Евгений Кузнецов не сможет сыграть на Олимпийских играх в Пекине. Он нарушил антидопинговые правила.

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В 2019 году Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию после проваленного допинг-теста на чемпионате мира. В организме игрока были обнаружены следы кокаина.

Кузнецов продолжает играть в НХЛ, так как лига не подчиняется кодексу WADA, однако за сборную России он не может выступать до 2023 года.

"Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть на Олимпиаде-2022. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного", – заявил Тардиф.

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В текущем сезоне Кузнецов провел за Вашингтон Кэпиталз 28 матчей, в которых отметился 9 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей.

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