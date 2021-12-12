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Это пипец! Племянница Ротару напялила на себя форму хоккейного вратаря

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 декабря, 18:26
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Певица Соня Кей, являющаяся племянницей Софии Ротару, примерила амуницию своего мужа – хоккейного голкипера – и ужаснулась
Племянницу Ротару не узнать
Племянницу Ротару не узнать / Фото: Коллаж: Сегодня

Жена вратаря харьковского хоккейного клуба Рулав Одд Олега Петрова певица Соня Кей решила испытать, каково это быть голкипером в самой быстрой игре на планете.

Племянница Софии Ротару, надев вратарскую экипировку, пришла в ужас.

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"Первый раз надела форму, и это пипец! Как в ней можно двигаться и ловить шайбы!? Я не понимаю, а вы?" – пожаловалась певица в Instagram.

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Отметим, что муж певицы родом из Новосибирска, но несколько лет назад перебрался в украинский чемпионат и принял гражданство Украины.

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Олег Петров и Соня Кей поженились летом прошлого года. Пышное торжество пришлось отменить из-за смерти отца певицы, 65-летнего Сергея Хлябича.

Поэтому влюбленные просто расписались в столичном загсе и поехали в свадебное путешествие в Буковель.

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