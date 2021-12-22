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Матчи НХЛ важнее Олимпиады. Игры в Пекине пройдут без топ-хоккеистов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
22 декабря, 18:36
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Второй раз подряд зимние Олимпийские игры пройдут без звезд НХЛ
Второй раз подряд Олимпиада пройдет без хоккеистов НХЛ
Второй раз подряд Олимпиада пройдет без хоккеистов НХЛ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Национальная хоккейная лига выпустила официальное заявление, в котором объявила, что игроки НХЛ не будут участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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В заявлении говорится, что в связи с увеличением количества случаев заражения COVID-19, в частности штаммом омикрон, Лига вынуждена переносить матчи на более поздний срок. На данный момент число несыгранных поединков достигло 50-ти.

Для того чтобы вовремя закончить чемпионат и Кубок Стэнли, НХЛ будет использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля, а это как раз время проведения Олимпийских игр в Пекине.

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Текущие обстоятельства не позволяют отпустить хоккеистов, но Лига надеется, что будущая Олимпиада-2026 пройдет с участием звезд НХЛ.

Хоккеисты должны принять решение до 10 января
Хоккеисты должны принять решение до 10 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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