Ударился головой об борт – и умер. Жуткая смерть 18-летнего хоккеиста

Никлас Каус получил травму во время матча и был срочно доставлен в больницу. Однако врачи не смогли спасти жизнь игроку

Каус играл за молодежную команду

Защитник хоккейной команды Левен Франкфурт Никлас Каус трагически погиб после травмы, полученной в матче чемпионата Германии против Бад-Наухайма.

В начале второго периода, 18-летний Каус после столкновения с соперником влетел в борт, сильно ударившись головой.

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Хоккеиста в срочном порядке доставили в одну из клиник Франкфурта, где врачи несколько дней сражались за его жизнь. Но ничего сделать не смогли, сообщает XSport.

Напомним, что в прошлом месяце погиб 16-летний игрок Динамо Валентин Родинов. И причина была аналогичной. Родионов потерял равновесие и сильно ударился головой о борт.

Ранее трагедия постигла хоккейный клуб Братислава Кэпиталс из Словакии. В течение нескольких дней команда понесла сразу две потери.