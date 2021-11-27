Игрок Динамо умер после столкновения в игре

Хоккеисту московского Динамо Валентину Родионову было 16 лет – к фатальному исходу привело столкновение о борт

Валентин Родионов / Фото: Instagram

16-летний хоккеист московского Динамо Валентин Родионов, получивший травму в игре с ЦСКА в минувшее воскресенье, умер в субботу, 27 ноября.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

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20 ноября во время московского дерби с ЦСКА, выигранного Динамо со счетом 6:4, Родионов забросил шайбу. И в том же матче Валентин получил, как оказалось, смертельную для себя травму, даже не вступая в единоборства с соперниками – Родионов потерял равновесие и сильно ударился головой о борт.

После этого Родионов еще самостоятельно вернулся на скамейку, где потерял сознание.

"Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало", – сообщает ХК Динамо.

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Ранее трагедия постигла хоккейный клуб Братислава Кэпиталс из Словакии. В течение нескольких дней команда понесла сразу две потери.