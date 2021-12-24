Вдарився головою об борт – і помер. Моторошна смерть 18-річного хокеїста

Ніклас Каус отримав травму під час матчу та був терміново доставлений до лікарні. Проте лікарі не змогли врятувати життя гравця

Каус грав за молодіжну команду

Захисник хокейної команди Левен Франкфурт Ніклас Каус трагічно загинув після травми, отриманої у матчі чемпіонату Німеччини проти Бад-Наухайма.

На початку другого періоду 18-річний Каус після зіткнення з суперником влетів у борт, сильно вдарившись головою.

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Хокеїста терміново доставили в одну з клінік Франкфурта, де лікарі кілька днів боролися за його життя. Але нічого вдіяти не змогли, повідомляє XSport.

Нагадаємо, що минулого місяця загинув 16-річний гравець Динамо Валентин Родінов. І причина була аналогічною. Родіонов втратив рівновагу і сильно вдарився головою об борт.

Раніше трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат.