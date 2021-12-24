26 грудня 17:00 Онлайн
Манчестер Сіті --
Лестер --
26 грудня 19:30 Онлайн
Астон Вілла --
Челсі --
27 грудня 22:00 Онлайн
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 грудня 22:00 Онлайн
Лестер --
Ліверпуль --
29 грудня 21:30 Онлайн
Челсі --
Брайтон --
29 грудня 22:15 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Сіті --
1 січня 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сіті --
2 січня 2022 18:30 Онлайн
Челсі --
Ліверпуль --
3 січня 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхемптон --
6 січня 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 січня 2022 19:30 Онлайн
Мілан --
Рома --
6 січня 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Спорт Новини хокею

Вдарився головою об борт – і помер. Моторошна смерть 18-річного хокеїста

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 грудня, 20:18
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ніклас Каус отримав травму під час матчу та був терміново доставлений до лікарні. Проте лікарі не змогли врятувати життя гравця
Каус грав за молодіжну команду
Каус грав за молодіжну команду

Захисник хокейної команди Левен Франкфурт Ніклас Каус трагічно загинув після травми, отриманої у матчі чемпіонату Німеччини проти Бад-Наухайма.

На початку другого періоду 18-річний Каус після зіткнення з суперником влетів у борт, сильно вдарившись головою.

Реклама

Хокеїста терміново доставили в одну з клінік Франкфурта, де лікарі кілька днів боролися за його життя. Але нічого вдіяти не змогли, повідомляє XSport.

Нагадаємо, що минулого місяця загинув 16-річний гравець Динамо Валентин Родінов. І причина була аналогічною. Родіонов втратив рівновагу і сильно вдарився головою об борт.

Раніше трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Манчестер Сіті

26 груд

17:00

Лестер

1.20

7.70

14.00

Астон Вілла

26 груд

19:30

Челсі

5.30

3.60

1.71

Ньюкасл

27 груд

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
371
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
369
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
347
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
344
5
Едуард Латипов Едуард Латипов
336
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
417
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
387
3
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
327
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
321
5
Ганна Сола Ганна Сола
320
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейтлін
Полк

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти