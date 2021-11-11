Не только клюшки: что постят в Instagram самые популярные хоккеисты УХЛ

В наше время социальные сети – чуть ли не самый главный показатель популярности спортсмена. Хоккеисты Украинской хоккейной лиги не могут конкурировать со звездами НХЛ, н все же свою армию фанатов имеют

Самые популярные хоккеисты УХЛ / Фото: Instagram

Мы собрали рейтинг самых популярных хоккеистов УХЛ. Игроки не только показывают свою спортивную жизнь, но и подают пример юному поколению.

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Элиезер Щербатов – 26 100 подписчиков

Израильский легионер Мариуполя стал известным благодаря своей хоккейной наглости и невероятному чутью, а его красивые голы часто попадали в хайлайты топовых европейских лиг. Феерит первый израилитянин в украинском хоккее и в УХЛ – сейчас форвард Мариуполя третий в списке лучших бомбардиров сезона.

Хоккеист часто постит яркие моменты с матчей, умиляет подписчиков фотографиями с маленькой дочкой и показывает свои тренировки.

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Артем Лесников – 14 100 подписчиков

Защитник Рулав Одд Артем Лесников любит делиться фотографиями с отдыха, умело разбавляя хоккейные фотографии. Хоккеист много путешествует, показывая красоты и достопримечательности, соблазняя болельщиков сочными фото.

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Олег Петров – 10 300 подписчиков

Супруг известной украинской певицы Сони Кей, вратарь сборной Украины и харьковского Рулав Одд за последние три сезона в Украине успел обзавестись армией фанатов.

Хоккеист удивляет своих подписчиков яркими фото из путешествий, радует подарками фанатов, а также показывает свою личную жизнь.

Кирилл Бондаренко -7 517 подписчиков

Игрок новичка УХЛ – харьковского Рулав Одд Кирилл Бондаренко с удовольствием делится яркими фотографиями с матчей и тренировок, а также показывает свой активный отдых и путешествия. За годы игры в украинском чемпионате у 85-го номера харьковчан уже появился собственный фан-клуб, а поклонницы часто ждут Кирилла после матчей, чтобы сделать совместное фото.

Максим Разумов – 5 031 подписчик

Молодой форвард Донбасса активно занимается своим Instagram. Его профиль – настоящая мотивация для подписчиков. Спортсмен призывает всех тренироваться и достигать совершенства, показывает в Stories свою спортивную жизнь, а также делится фотографиями с матчей.

Александр Пересунько – 3 130 подписчиков

Нападающий Донбасса и сборной Украины радует подписчиков хоккейными фото, а также радует поклонников фотографиями вне льда. Хоккеист часто выкладывает фотографии со своей красавицей-девушкой, а также показывает свои эмоции на льду.

Владимир Чердак – 1 698 подписков

Главный холостяк Украинской хоккейной лиги Владимир Чердак точно успел обзавестись собственным фан-клубом и армией фанатов, которые рады видеть форварда Мариуполя в любом из городов УХЛ.

Чердак делится фотографиями своей будничной жизни, а также выкладывает позитивные фото со льда.