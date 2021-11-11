11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Болгария: онлайн 📲 Операция Цифровизация 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости хоккея

Не только клюшки: что постят в Instagram самые популярные хоккеисты УХЛ

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт Максим Мельник Максим Мельник редактор разделов Техно и Игра
11 ноября, 17:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В наше время социальные сети – чуть ли не самый главный показатель популярности спортсмена. Хоккеисты Украинской хоккейной лиги не могут конкурировать со звездами НХЛ, н все же свою армию фанатов имеют
Самые популярные хоккеисты УХЛ
Самые популярные хоккеисты УХЛ / Фото: Instagram

Мы собрали рейтинг самых популярных хоккеистов УХЛ. Игроки не только показывают свою спортивную жизнь, но и подают пример юному поколению.

Читайте также: Играл в Украине по поддельному паспорту! Легендарный клуб попал в скандал

Реклама

Элиезер Щербатов – 26 100 подписчиков

Израильский легионер Мариуполя стал известным благодаря своей хоккейной наглости и невероятному чутью, а его красивые голы часто попадали в хайлайты топовых европейских лиг. Феерит первый израилитянин в украинском хоккее и в УХЛ – сейчас форвард Мариуполя третий в списке лучших бомбардиров сезона.

Хоккеист часто постит яркие моменты с матчей, умиляет подписчиков фотографиями с маленькой дочкой и показывает свои тренировки.

Реклама

Артем Лесников – 14 100 подписчиков

Защитник Рулав Одд Артем Лесников любит делиться фотографиями с отдыха, умело разбавляя хоккейные фотографии. Хоккеист много путешествует, показывая красоты и достопримечательности, соблазняя болельщиков сочными фото.

Реклама

Олег Петров – 10 300 подписчиков

Супруг известной украинской певицы Сони Кей, вратарь сборной Украины и харьковского Рулав Одд за последние три сезона в Украине успел обзавестись армией фанатов.

Хоккеист удивляет своих подписчиков яркими фото из путешествий, радует подарками фанатов, а также показывает свою личную жизнь.

Кирилл Бондаренко -7 517 подписчиков

Игрок новичка УХЛ – харьковского Рулав Одд Кирилл Бондаренко с удовольствием делится яркими фотографиями с матчей и тренировок, а также показывает свой активный отдых и путешествия. За годы игры в украинском чемпионате у 85-го номера харьковчан уже появился собственный фан-клуб, а поклонницы часто ждут Кирилла после матчей, чтобы сделать совместное фото.

Максим Разумов – 5 031 подписчик

Молодой форвард Донбасса активно занимается своим Instagram. Его профиль – настоящая мотивация для подписчиков. Спортсмен призывает всех тренироваться и достигать совершенства, показывает в Stories свою спортивную жизнь, а также делится фотографиями с матчей.

Александр Пересунько – 3 130 подписчиков

Нападающий Донбасса и сборной Украины радует подписчиков хоккейными фото, а также радует поклонников фотографиями вне льда. Хоккеист часто выкладывает фотографии со своей красавицей-девушкой, а также показывает свои эмоции на льду.

Владимир Чердак – 1 698 подписков

Главный холостяк Украинской хоккейной лиги Владимир Чердак точно успел обзавестись собственным фан-клубом и армией фанатов, которые рады видеть форварда Мариуполя в любом из городов УХЛ.

Чердак делится фотографиями своей будничной жизни, а также выкладывает позитивные фото со льда.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Сегодня

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

Завтра

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять