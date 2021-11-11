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Не тільки ключки: що постять у Instagram найпопулярніші хокеїсти УХЛ

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт Максим Мельник Максим Мельник редактор розділів Техно і Гра
11 листопада, 17:28
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Нині соціальні мережі – чи не найголовніший показник популярності спортсмена. Хокеїсти Української хокейної ліги не можуть конкурувати з зірками НХЛ, але все ж таки свою армію фанатів мають
Найпопулярніші хокеїсти УХЛ
Найпопулярніші хокеїсти УХЛ / Фото: Instagram

Ми зібрали рейтинг найпопулярніших хокеїстів УХЛ. Гравці не лише показують своє спортивне життя, а й подають приклад молодому поколінню.

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Елієзер Щербатов – 26 100 підписників

Ізраїльський легіонер Маріуполя став відомим завдяки своєму хокейному нахабству та неймовірному чуттю, а його красиві голи часто потрапляли в хайлайти топових європейських ліг. Феєрить перший ізраїльтянин в українському хокеї та в УХЛ – зараз форвард Маріуполя третій у списку найкращих бомбардирів сезону.

Хокеїст часто постить яскраві моменти з матчів, розчулює підписників фотографіями з маленькою донькою та показує свої тренування.

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Артем Лєсніков – 14 100 підписників

Захисник Рулав Одд Артем Лєсніков любить ділитися фотографіями з відпочинку, вміло розбавляючи хокейні фотографії. Хокеїст багато подорожує, показуючи краси та пам'ятки, спокушаючи вболівальників соковитими фото.

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Олег Петров – 10 300 підписників

Чоловік відомої української співачки Соні Кей, воротар збірної України та харківського Рулав Одд за останні три сезони в Україні встиг придбати армію фанатів.

Хокеїст дивує своїх підписників яскравими фото з подорожей, радує подарунками фанатів, а також показує своє особисте життя.

Кирило Бондаренко – 7 517 підписників

Гравець новачка УХЛ – харківського Рулав Одд Кирило Бондаренко із задоволенням ділиться яскравими фотографіями з матчів та тренувань, а також показує свій активний відпочинок та подорожі. За роки гри в українському чемпіонаті у 85-го номера харків'ян уже з'явився власний фан-клуб, а прихильниці часто чекають на Кирила після матчів, щоб зробити спільне фото.

Максим Розумов – 5 031 підписник

Молодий форвард Донбасу активно займається своїм Instagram. Його профіль – справжня мотивація для підписників. Спортсмен закликає всіх тренуватися та досягати досконалості, показує у Stories своє спортивне життя, а також ділиться фотографіями з матчів.

Олександр Пересунько – 3 130 підписників

Нападник Донбасу та збірної України радує підписників хокейними фото, а також радує шанувальників фотографіями поза льодом. Хокеїст часто викладає фотографії зі своєю красунею-дівчиною, а також показує свої емоції на льоду.

Володимир Чердак – 1 698 передплат

Головний холостяк Української хокейної ліги Володимир Чердак точно встиг придбати власний фан-клуб і армію фанатів, які раді бачити форварда Маріуполя в будь-якому з міст УХЛ.

Чердак ділиться фотографіями свого буденного життя, а також викладає позитивні фото з льоду.

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