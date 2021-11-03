Грав в Україні за підробленим паспортом! Легендарний клуб потрапив у скандал

В українському хокеї спалахнув гучний скандал. Йдеться про хокеїста київського Сокола, який нібито грав із недійсним паспортом.
1 листопада 2021 року на адресу Української хокейної ліги надійшов запит від ХК Кременчук щодо Віктора Андрущенка.
Кременчуцький клуб зазначив, що Андрущенко має паспорт громадянина Білорусі та виступав у місцевому чемпіонаті під білоруським прапором. Також ХК Кременчук попросив перевірити наявність у гравця чинного паспорта громадянина України.
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Виконавчою дирекцією УХЛ було піднято архів документів, наданих ХК Сокіл для заявки на сезон 2021/22.
Перевірка номера паспорта громадянина України через сервіс Державної міграційної служби України, надана ХК Сокіл разом із заявкою Віктора Андрущенка, показала, що зазначений документ є недійсним.
Українська хокейна ліга розпочала розслідування за цим фактом. Нагадаємо, що відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України, за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а клубу зараховується технічна поразка.
Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату України, повідомляє сайт УХЛ.