Грав в Україні за підробленим паспортом! Легендарний клуб потрапив у скандал

Українська хокейна ліга перевіряє документи гравця Сокола Віктора Андрущенка. Результати клубу у чемпіонаті України можуть анулювати

/ Фото: УХЛ

В українському хокеї спалахнув гучний скандал. Йдеться про хокеїста київського Сокола, який нібито грав із недійсним паспортом.

1 листопада 2021 року на адресу Української хокейної ліги надійшов запит від ХК Кременчук щодо Віктора Андрущенка.

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Кременчуцький клуб зазначив, що Андрущенко має паспорт громадянина Білорусі та виступав у місцевому чемпіонаті під білоруським прапором. Також ХК Кременчук попросив перевірити наявність у гравця чинного паспорта громадянина України.

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Виконавчою дирекцією УХЛ було піднято архів документів, наданих ХК Сокіл для заявки на сезон 2021/22.

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Перевірка номера паспорта громадянина України через сервіс Державної міграційної служби України, надана ХК Сокіл разом із заявкою Віктора Андрущенка, показала, що зазначений документ є недійсним.

Українська хокейна ліга розпочала розслідування за цим фактом. Нагадаємо, що відповідно до пункту 1 статті 54 Дисциплінарного кодексу Федерації хокею України, за надання недостовірної інформації про гравців, включених до заявкового списку клубу на гру, результати матчів за його участю анулюються, а клубу зараховується технічна поразка.

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Станом на 3 листопада 2021 року Віктор Андрущенко взяв участь у 10 матчах чемпіонату України, повідомляє сайт УХЛ.