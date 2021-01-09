Пішов за допомогою в 50-градусну спеку і помер від спраги: українська надія "Дакара" загинув у пустелі ОАЕ

Цими днями в Саудівській Аравії проходить найекстремальніший ралі-рейд на планеті "Дакар". Україну в багатоденці представляє лише штурман X-RAID TEAM Дмитро Циро, але ж колись у нас була ціла команда на ралі! На жаль, перший і єдиний український колектив на "Дакарі" SIXT UKRAINE припинив своє існування разом із загибеллю засновника – знаменитого українського гонщика Вадима Нестерчука.

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...24 червня 2013 року Нестерчук в Об'єднаних Арабських Еміратах проводив підготовку до ралі "Шовковий шлях". Українець тренувався в одній з найбільших пустель світу – Руб Аль Халі. Це було улюблене місце тренувань спортсмена. Місцевість українець знав добре і того фатального дня подолав не одну сотню кілометрів, перш ніж його автомобіль застряг в пісках.

Разом з напарником, місцевим жителем, Вадим намагався самостійно відкопати автомобіль, але всі спроби виявилися марними. Тоді Нестерчук прийняв неймовірне для людини з його досвідом рішення – пішки йти за допомогою пустелею майже в 50-градусну спеку.

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Гонщик відправив GPS координати розташування автомобіля, а потім дав знати про своє місце розташування біля найближчої траси. Рятувальна група, отримавши координати, тієї ж миті відправилися на допомогу, однак, прибувши на місце, знайшли Вадима вже без свідомості – спортсмен помер від теплового удару і зневоднення. А ось штурмана врятувати вдалося, хоча запізнись лікарі хоча б на півгодини, його б спіткала та ж доля.

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Колеги Нестерчука і фахівці дивувалися, як таке могло статися. По-перше, тренування повинне проходити не на одному автомобілі, тим більше в таких важких умовах. По-друге, в штабі команди повинні були знати, куди відправився екіпаж, і відразу ж бити на сполох при тривалій відсутності автомобіля. Також гонщики повинні були мати при собі засіб зв'язку, щоб зв'язатися з командою в разі непередбаченої ситуації, але Нестерчук чомусь проігнорував всі ці правила...

Без свого засновника команда довго не протрималася. "Так відкрито і правильно презентувати на ралі свою команду і країну міг тільки Вадим. Починаючи від національного прапора на стартовому і фінішному подіумі і закінчуючи кожною деталлю в своїх інтерв'ю українським і міжнародним ЗМІ. А остання поява на старті і фініші "Дакара" в національному одязі взагалі викликало фурор. Він мріяв про більше..." – розповів прессекретар SIXT UKRAINE Сергій Сілін після загибелі гонщика.

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З 2008-го по 2013 рік SIXT UKRAINE не пропустила жодного ралі "Дакар". У своєму останньому сезоні українці зайняли 10-те місце в категорії Т1.1 і 26-те в "абсолюті". Наступного року команда ставила завдання поліпшити результати...

Дакар-2021

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