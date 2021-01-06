15 хвилин не билося серце: мотоцикліст врятував життя супернику на "Дакарі"

Нідерландський мотоцикліст Пол Спірінгс врятував життя індійцеві Чунчунгуппе Шівашанкару Сантошу під час четвертого етапу ралі-рейду "Дакар"-2021. На 135-му кілометрі маршруту Сантош впав з мотоцикла. Спірінгс був першим, хто прибув на місце аварії, де він виявив індуса без свідомості. Поруч впав ще один мотоцикліст, але з ним було все в порядку, тому нідерландець кинувся рятувати Сантоша.

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"Коли я зупинив свій байк, незадовго до того, як вони вдарилися об скелю, я натиснув аварійну кнопку. Потім я почав проводити реанімаційні заходи, а через п'ятнадцять хвилин прилетіли три вертольоти з організації. Вони змінили мене, але на цьому етапі я відчув, що його серце знову забилося. Я був дуже радий цьому", – розповів після фінішу Спірінгс.

Після прибуття медичної бригади Сантош був доставлений на вертольоті в передовий медичний пункт Аль-Дувадімі з підозрою на травму голови, а потім його відправили до лікарні в Ер-Ріяді для подальшого медичного огляду. Пізніше медики повідомили, що 37-річний гонщик знаходиться в штучній комі і в четвер пройде додаткове обстеження для визначення ступеня тяжкості травми, повідомляє motorsport.

Відзначимо, що на торішньому "Дакарі" команда Сантоша Hero Motosports Team Rally втратила гонщика Паулу Гонсалвеса. Португальський ветеран загинув у результаті серйозної аварії на сьомому етапі.

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