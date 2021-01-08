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Кров, зламана ключиця, розбитий ніс і блукання пустелею: підсумки етапу ралі "Дакар"

8 січня, 12:08

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Авторейд по Саудівській Аравії готує гонщикам багато складнощів

Цілий букет непередбачених сюжетів підготував учасникам ралі "Дакар" черговий етап. На п'ятому спеціальній дільниці в четвер проблеми осягали навіть досвідчених гонщиків. Нагадаємо, днями у чемпіона "Дакара" розлетівся вентилятор.

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Найбільше не пощастило південноафриканцеві Хенку Латегану, який на позашляховику потрапив в серйозну аварію. Його оперативно доставили в лікарню, де діагностували перелом ключиці.

Знаменитий іспанець Карлос Сайнс пів години не міг знайти контрольну точку і заблукав вдруге за три дні. Після гонки він розкритикував організаторів, поскаржившись, що "Дакар" – уже не той".

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Тепер у загальному заліку Сайнс поступається Стефану Петеранселю більше 48 хвилин, хоч і посідає третє місце. На другій сходинці Нассер Аль-Аттія з Катару, який програє французу 6 хвилин 11 секунд.

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Український штурман Дмитро Циро і його російський пілот в команді X-RAID Володимир Васильєв розташовуються на 11-й позиції з відставанням від лідера о 1 годині 47 хвилин. А ось білоруський екіпаж Андрія Голобородька навіть не дістався до фінішу і зійшов з дистанції. У протоколі він значиться на 52-му місці...

Читайте про особливості цьогорічного екстремального ралі "Дакар".

У заліку мотоциклістів лідером залишився аргентинець Кевін Бенавідес. Незважаючи на те, що хлопець розбив обличчя в кров, зламав ніс, він доїхав до фінішу і збирається стартувати на наступному етапі.

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