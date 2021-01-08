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"Дакар" продовжує втрачати учасників: ще один мотоцикліст опинився в госпіталі після аварії

8 січня, 19:24

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сильний головний біль не дозволила гонщику дістатися до фінішу

Ще один учасник ралі-рейду "Дакар"-2021 опинився в лікарні. Індійський мотогонщик Ашиш Раоран потрапив в аварію на п'ятому етапі і в результаті падіння вдарився головою. Раоран залишився в свідомості і навіть намагався завершити гонку, але сильний головний біль змусив його попросити допомоги у медиків, повідомляє drivetribe.com.

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Він був доставлений в лікарню в Хаїлу, де комп'ютерна томографія не виявила серйозних пошкоджень, але лікарі все одно вирішили залишити його у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, що кілька днів тому в аварію потрапив інший індійський гонщик Ч.Ш. Сантош. Інший мотоцикліст врятував йому життя, 15 хвилин роблячи реанімацію. Зараз Сантош знаходиться в комі.

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"Останнє сканування не виявило серйозних проблем, які могли б перешкодити його повному одужанню. Медична бригада, яка його лікувала, вирішила, що найкращий спосіб впоратися з травмою – це звести до мінімуму функції організму і тримати його в штучній комі", – повідомили представники команди індуса.

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мотоциклісти автоспорт раллі Дакар

Джерело: Сегодня|Спорт

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