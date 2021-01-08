"Дакар" продовжує втрачати учасників: ще один мотоцикліст опинився в госпіталі після аварії

Ще один учасник ралі-рейду "Дакар"-2021 опинився в лікарні. Індійський мотогонщик Ашиш Раоран потрапив в аварію на п'ятому етапі і в результаті падіння вдарився головою. Раоран залишився в свідомості і навіть намагався завершити гонку, але сильний головний біль змусив його попросити допомоги у медиків, повідомляє drivetribe.com.

Реклама

Читайте також: Кров, зламана ключиця, розбитий ніс і блукання по пустелі: підсумки етапу ралі "Дакар"

Він був доставлений в лікарню в Хаїлу, де комп'ютерна томографія не виявила серйозних пошкоджень, але лікарі все одно вирішили залишити його у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, що кілька днів тому в аварію потрапив інший індійський гонщик Ч.Ш. Сантош. Інший мотоцикліст врятував йому життя, 15 хвилин роблячи реанімацію. Зараз Сантош знаходиться в комі.

Читайте також: Скандал на "Дакарі": мотоцикліста заправили водою

"Останнє сканування не виявило серйозних проблем, які могли б перешкодити його повному одужанню. Медична бригада, яка його лікувала, вирішила, що найкращий спосіб впоратися з травмою – це звести до мінімуму функції організму і тримати його в штучній комі", – повідомили представники команди індуса.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама